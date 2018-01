O Grupamento de Cães da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) ganhou quatro novos cães da raça pastor alemão. Os filhotes Nick, Nero, Nestor e Nova Diana foram doados por um criador da Zona Norte da cidade e completaram três meses no dia 8 de janeiro e estão em fase de imunização. Após esse período, eles serão integrados à equipe, ajudando na renovação do plantel da grupamento, que está realizando processo de aposentadoria de seis cães da mesma raça.

Com os novos integrantes, a GM-Rio passará a contar com 49 animais, que são empregados em ações de patrulhamento e também em atividades lúdicas, como o Showdog, e na Cinoterapia (terapia com emprego de animais). Mas trabalho mesmo para essa nova turminha só após completarem um ano. Antes disso, eles passarão por treinamento e cuidados do veterinário e da equipe de guardas adestradores.

Guarda Municipal recebe doação de quatro filhotes da raça pastor alemão

Com os novos filhotes, a instituição passa a contar com 19 cães da raça pastor alemão, que foi a primeira a ser utilizada nas ações de patrulhamento realizadas pela Guarda na cidade. Além da popularidade impulsionada também por filmes como "K-9, um policial bom pra cachorro" de 1989, que ajuda na interação com a população, a ração pastor alemão é reconhecida e utilizada mundialmente entre as forças policiais e também nas mais diversas funções devido às qualidades, como equilíbrio de temperamento, lealdade, força e obediência.

A última "contratação" de novos integrantes aconteceu no ano passado, com sete cães da raça belga de malinois nascidos no Canil Maternidade da GM-Rio, elevando o número de cães da raça para 24 animais. Além de pastores alemães e belgas de malinois, que são excelentes cão para atuação em ações de patrulhamento, o plantel do Canil da GM-Rio também conta com dois cães da raça labrador, três da raça golden retriever e um fox paulistinha, empregados nas ações de interação com a população, como o Showdog e a Cinoterapia.

Dessa vez, o nome dos cães foi dado pela própria equipe da GM-Rio, pois a tradição da escolha pela população se dá somente com cães nascidos dentro da própria instituição. Mas a decisão em relação aos nomes seguiu a regra de sequencia do alfabeto e todos foram batizados com nomes iniciados pela letra "N". Cada ninhada que nasce na Guarda recebe uma letra do alfabeto. A tradição também serve para melhor controle e identificação das matilhas.