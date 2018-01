Grávida baleada no RJ abre os olhos, mas quadro continua grave

Michelle Ramos da Silva Nascimento, 33 anos, baleada na cabeça no sábado (13) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante tentativa de assalto, teve uma melhora em seu quadro de saúde, de acordo com informações do RJTV. De acordo com o diretor do Hospital da Posse, Joé Sestello, ela teve a sedação reduzida e conseguiu abrir os olhos e mexer os membros inferiores. O quadro, contudo, segue grave.

Michele foi submetida à cesariana ao mesmo tempo em que as equipes de neurocirurgia faziam o procedimento para descompressão craniana. O bebê tem o estado de saúde gravíssimo.

Michelle estava grávida de oito meses quando foi atingida numa tentativa de assalto

O marido de Michele, Wallissom Araújo, disse acreditar em milagre e pediu que todos orem pela saúde dela e do bebê, que se chama Antônio e é o primeiro filho do casal.

Guadalupe

Também baleado na cabeça no sábado, na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, na nona norte do Rio, o motorista Cristiano Frias, 32 anos, foi atendido no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na zona oeste, e transferido neste domingo (14) para o Hospital São Lucas, em Copacabana, da rede privada.

Segundo o boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira (15) pelo São Lucas, Cristiano deu entrada no hospital na madrugada de domingo, “vítima de lesão causada por projétil de arma de fogo na região craniana, que acometeu diversas estruturas cerebrais”.

Ele está no Centro de Terapia Intensiva com quadro gravíssimo, em coma e respirando com a ajuda de aparelhos.

Com Agência Brasil