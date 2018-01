Ação conjunta apreende cerca de 10 mil munições e três pistolas na Dutra, em Itatiaia 

Um carregamento de cerca de 10 mil munições e três pistolas foram apreendidos em uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em uma blitz na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, no sul do estado do Rio de Janeiro. O flagrante aconteceu na manhã de sábado (13). Um homem, de 40 anos, foi preso por tráfico de armas e munições.

Em fiscalização de combate ao crime da Operação Égide, policiais rodoviários federais desconfiaram de um GM/Vectra, de cor branca, com um ocupante e resolveram abordar.

Cerca de 10 mil munições e três pistolas foram apreendidas

Durante a revista no veículo, foram encontradas cerca de 10 mil munições de calibres .40 e 9mm, seis carregadores e três pistolas Glock. As armas e as munições estavam escondidas em diversos compartimentos do veículo. E segundo o motorista, o carregamento seria entregue em Angra dos Reis, município do estado do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio. A ação faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.