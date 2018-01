Mulher é atingida por bala perdida no campus da PUC-Rio

Uma mulher foi atingida por uma bala perdida nesta sexta-feira (12), dentro do campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), na Gávea, Zona Sul da cidade. A funcionária de uma empresa de limpeza foi ferida no pé e recebeu os primeiros socorros no ambulatório da universidade. Ela foi transferida para o Hospital Miguel Couto, onde levou pontos e foi liberada.

A assessoria de imprensa da universidade informou que a funcionária estava próxima ao ginásio que fica nos limites do campus, na Rua Marques de São Vicente, quando foi atingida.