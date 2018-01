Delegado é encontrado morto dentro do porta-malas de um veículo na Zona Norte

Um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-agente da Polícia Federal foi encontrado morto próximo à Favela do Arará, comunidade na Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (12). A Delegacia de Homicídios foi acionada para o local do crime que está sendo preservado pela polícia

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo de Fabio Monteiro foi localizado na mala de um veículo Chevrolet Cobalt, preto, na Avenida Dom Helder Câmara, altura do número 287, com sinais de tortura.

Delegado Fábio Monteiro era instrutor da Polícia Civil

Testemunhas no local confirmaram a polícia que havia um corpo dentro do porta-malas de um carro com várias marcas de tiros, um distintivo, livros de Direito Penal e um crachá de um feira literária policial.

Outros disseram que o delegado teria saído da Cidade da Polícia para almoçar quando foi surpreendido por homens armados.

Fabio Monteiro também atuava como instrutor e professor da corporação. Colegas da vítima informaram que o delegado era novo na polícia, e que era casado e tinha dois filhos. Fabio estava lotado na Central de Garantias, na Cidade da Polícia.