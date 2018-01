Vacinação contra a febre amarela continua neste domingo em Nova Iguaçu

Os postos de saúde da região da zona da mata de Nova Iguaçu, que inclui os bairros Tinguá, Jaceruba, Rio d´ouro e Adrianópolis, estão abertos neste domingo (7), até às 17h, vacinando os moradores contra a febre amarela. No último sábado (6), a Secretaria Municipal de Saúde vacinou 1.298 pessoas. A campanha de imunização seguirá ao longo da semana, em todos os postos do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os postos da região da zona da mata funcionarão também aos sábados e domingos até o dia 31.

A prefeitura ampliou a campanha de imunização – que teve início no município em março de 2017 – na região, instalando, inclusive, uma tenda de vacinação na praça de Tinguá, para facilitar o acesso dos moradores e turistas que frequentam o local. A expectativa do município é aplicar mil doses da vacina por dia somente na tenda.

O município também reforçou o plano de contingência com barreira epidemiológica com carros fumacês em regiões como Vila de Cava, Austin e Miguel Couto, de acordo com as normas ambientais. Além disso, vem realizando, desde março de 2017, visitas às residências fazendo o agendamento dos moradores para a ida aos postos de saúde.

Quem pode ou não se vacinar

A vacina pode ser aplicada em crianças a partir dos nove meses até idosos com 60 anos. Grávidas e mulheres que estão amamentando crianças menores de seis meses não podem se vacinar, como também não podem doentes com câncer que fazem quimioterapia ou radioterapia; pessoas com alergia a ovos ou derivados; portadores de HIV ou qualquer doença que atinja o sistema imunológico; transplantados.

No caso dos idosos com mais de 60 anos, é preciso avaliação médica. Quem já tomou a dose da vacina contra a febre amarela passa a ter imunidade a partir de dez dias. A dose é única.