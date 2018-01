Hospital Geral do Ingá lança campanha Cuidados com o Verão

O diretor do Hospital Geral do Ingá (Niterói), Luiz Otávio Nazar, lançou a campanha Cuidados com o Verão, com o objetivo de prevenir doenças causadas pelo calor excessivo e de incentivar a prática de atividades físicas.

"Esportes leves aumentam a disposição, melhoram o condicionamento, previnem doenças", explicou o médico.

Profissionais de saúde orientam com dicas para que todos tenham um verão saudável.

"Beber muita água, sucos. Usar roupas leves e comer grelhados, legumes, frutas e usar temperos com pouco sal são algumas das sugestões", sugere o urologista e especialista em saúde pública.

O Hospital Geral do Ingá também oferece, a partir desta semana, serviço de internação online. E continua com inscrições abertas para vagas de trabalho para o novo CTI que será inaugurado brevemente.