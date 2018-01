PM do Rio apreende 670 quilos de maconha no Jacarezinho

Policiais militares do Batalhão de Operação com Cães, apreenderam 670 quilos de maconha em diferentes pontos na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, em operação nesta terça-feira (2). Este é o segundo dia consecutivo de operações na favela.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, os agentes descobriram, com a ajuda de cães, em uma localidade no Jacarezinho um pouco mais de 500 quilos (meia tonelada) de maconha e um fuzil M-16 (primeiro apreendido pela PM em 2018).

Em uma residência abandonada, foram encontrados cerca de 20 quilos de maconha. A droga estava escondida em um fundo falso da casa. Em outro ponto da comunidade, os policiais encontraram mais 20 quilos maconha.

Segundo a PM, em mais uma ação de vasculhamento, os militares apreenderam cerca 30 quilos de maconha em tabletes. Em continuidade à operação pela comunidade, mais de 100 quilos de maconha em tabletes também foram encontrados.

De acordo com a PM, em outra localidade do Jacarezinho “uma carga considerável de crack e cocaína” que ainda será contabilizada foi achada. Segundo a polícia, a ocorrência ainda está em andamento.

Na segunda-feira (1), um policial militar foi baleado, no início da manhã, na favela. O agente, que não foi identificado pela Polícia Militar, foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e passa bem.