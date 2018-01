Confira cinco lugares para visitar no Rio de Janeiro em 2018

Os encantos do Rio de Janeiro, que atraem milhares de turistas do Brasil e do mundo, não são fáceis de mapear. A Cidade Maravilhosa é capaz de esconder uma paixão arrebatadora em cada esquina, cada pedaço dessa terra pode despertar no visitante aquela vontade súbita de fazer daqui a sua nova casa.

Para quem desembarcou por aqui afim de experimentar o Rio em todas as suas facetas, separamos algumas sugestões de lugares para visitar e conhecer um pouco mais a fundo o potencial da cidade. Veja nossas dicas e descubra o Rio!

Igreja da Penha

São 382 degraus em uma escadaria que parece levar aos céus. No topo, a Basílica Santuário da Penha, uma construção grandiosa com cara de igrejinha do interior, que abriga um museu com uma estátua de Nossa Senhora da Penha do século XVIII, castiçais do século XIX e até uma foto de Dom Pedro II. A sala dos milagres guarda os desejos e agradecimentos dos fiéis de hoje e de ontem.

Endereço: Largo da Penha, 19

Funcionamento: Diariamente, das 7h às 18h. O museu e a sala dos milagres abrem apenas aos domingos.

Parque Lage

Um antigo engenho de açúcar aos pés do Morro do Corcovado, o Parque Lage é uma ótima pedida para um passeio em família. O lindo jardim, projetado em 1840 pelo paisagista inglês John Tyndale, se junta às palmeiras imperiais, aos lagos e ilhas artificiais para formar um ambiente aconchegante, cercado de Mata Atlântica.

Endereço: Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico

Funcionamento: Diariamente, das 8h às 17h (durante o horário de verão, até às 18h)

Prainha

No final da praia do Recreio e protegida por morros cobertos de Mata Atlântica, a Prainha alia ondas ideiais para a prática do surfe e uma paisagem belíssima para aqueles que gostam de apreciar a natureza. Para quem vai de carro, o segredo é chegar cedo para garantir uma vaga no estacionamento e curtir o sol com tranquilidade.

Endereço: Avenida Estado da Guanabara – Recreio dos Bandeirantes.

Real Gabinete Português de Leitura

Fundado por portugueses no século XIX, o Real Gabinete Português de Leitura completou 180 anos em 2017, e continua encantando os visitantes. A biblioteca pública coloca à disposição de todos um acervo de aproximadamente 350 mil volumes, entre eles obras raras como a primeira edição de "Os Lusíadas", publicada em 1572. O Gabinete funciona também como um centro de estudo e um polo de pesquisas literárias.

Endereço: Rua Luís de Camões, 30 – Centro.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

Parque Radical de Deodoro

Após receber as provas de Mountain Bike, BMX e Canoagem Slalom durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o Parque Radical de Deodoro tornou-se um espaço de lazer para os moradores da região.

Endereço: Estr. Mal. Alencastro, 1357 – Ricardo de Albuquerque.

Funcionamento: Todos os domingos, das 9h às 16h.