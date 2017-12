Rio pode ter chuva de moderada a forte nas próximas horas

O Rio poderá ter, nas próximas horas, pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento moderadas a fortes e também de raios.As informações são do Alerta Rio, que acrescenta que núcleos de chuva formados pelo calor e pela umidade, atuam na região da Baixada Fluminense e se deslocam em direção ao município do Rio de Janeiro.

Desde as 17h, os pluviômetros do Alerta Rio registram pancadas de chuva, com intensidade moderada em períodos de 15 minutos, em locais como Bangu e Av. Brasil/Mendanha. Nos demais pluviômetros que compõem a rede do Sistema Alerta Rio choveu apenas fraco ou não houve registro, até este momento.