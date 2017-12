O Espaço Cultural Cesgranrio já está em clima natalino. O prédio anexo da instituição recebe a exposição “Um natal para Noel”. A celebração é marcada pelas cores, luzes, sonhos e magia do Natal, sem perder de vista os valores principais desta festa tão especial: o nascimento do Menino Jesus. O evento gratuito fica em cartaz até 7 de janeiro.

Como novidade para este ano, a Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve e a Bela (da Bela e a Fera) dançarão com seus príncipes no Espaço das Princesas. Além disso, haverá apresentações do coral de uma das oficinas de canto da Fundação. No repertório, as tradicionais canções natalinas.

As atrações ainda reúnem cenários idílicos e atores fantasiados de personagens que povoam o imaginário popular e que prometem encantar a todas as idades. Fadas e princesas, ao lado de Papai e Mamãe Noel divertem adultos, jovens e crianças em meio a um amplo espaço totalmente decorado com motivos natalinos. Os pequenos também poderão fazer um tour pela casa do Mickey e da Minnie, que contará com cozinha, quarto, sala de visita, um verdadeiro espaço lúdico criado exclusivamente para eles.

Os cenários, feitos para emocionar, incluem a Casa do Papai Noel, a Geleira de “Frozen” – onde Elsa se apresentará –, a Cidade de Neve, o Vilarejo de Papai Noel, com casas decoradas especialmente para a data, além de uma vitrine especial de brinquedos. O famoso Presépio Napolitano, o maior da cidade, composto por mais de 3.500 miniaturas que datam dos séculos XVIII e XIX, também está exposto.

Cesgranrio traz a magia do Natal para o Rio Comprido

A programação se completa com a peça de teatro “Um Natal para Noel”. O espetáculo narra a preparação de uma ceia-surpresa para Papai Noel, na noite de Natal. É o presente que os duendes, ajudantes do Bom Velhinho querem lhe dar. Convidaram inclusive seus primos distantes. Papai Noel, no entanto, ficou muito preocupado porque estava próximo da meia-noite, hora que deveria estar distribuindo os presentes das crianças. No final, tudo deu certo porque todos da festa decidiram ajudá-lo. As vagas para o teatro são limitadas, por isso as senhas são entregues na fila, por ordem de chegada.

Para o presidente da Fundação Cesgranrio, professor Carlos Alberto Serpa, o principal objetivo da festa é permitir que o público se aproxime dos valores reais do Natal, que são o amor, a paz, a esperança e a fé: “Nosso objetivo é proporcionar às crianças e jovens um momento de alegria e encantamento, mas sem esquecer os sentimentos importantes de união e congraçamento entre pessoas e povos, bem como a essência da festa, que é celebrar o nascimento de Jesus Cristo”.

Informações:

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1122 B – Rio Comprido – Rio de Janeiro / Fundação Cesgranrio, prédio anexo ao campus (antigo Le Buffet)

Horário: exposição de quinta a domingo, das 10h às 19h

Teatro infantil: quinta a domingo, às 11h, 15h e 17h (entrada mediante retirada de senha) – capacidade: 80 lugares

Entrada franca (doação opcional de 1 kg de alimento não perecível)

Obs.: A entrada no teatro não está condicionada à entrada na exposição. Haverá distribuição de senhas no local para a entrada no teatro. Teatro sujeito a lotação.

Fraldário no local