Crivella entrega certificado a 100 servidores do programa Líderes Cariocas

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou nesta quarta-feira, dia 13, da cerimônia de entrega do certificado a 100 novos Líderes Cariocas. Selecionados entre 1.200 candidatos, os servidores passaram por um rigoroso processo seletivo e agora estão capacitados para ocupar posições de gestão e elevar a produtividade da administração municipal.

- É importante que os funcionários da Prefeitura estejam motivados, tenham processo de qualificação e possam extravasar toda a sua genialidade, seu talento. Eu sei que eles têm ainda a vocação de servir e eu me orgulho muito disso. Os prefeitos vêm e vão, mas eles permanecem, eles são a garantia de que as políticas não são apenas políticas de governo. Elas são políticas de Estado, elas vão continuar se aperfeiçoando ao longo do tempo, para que o nosso povo seja bem atendido. Aliás, são eles que patrocinam tudo isso - disse Crivella, após o evento no Planetário da Gávea, Zona Sul da cidade.

Crivella e a subsecretária de Planejamento e Gestão Governamental, Aspásia Camargo, entregam certificado a servidor do programa Líderes Cariocas

Esses novos líderes vão se juntar a outros 81 servidores no programa, que tem como objetivo identificar funcionários públicos com perfil e ambição de liderança. A subsecretária Municipal de Planejamento e Gestão Governamental, Aspásia Camargo, apontou os desafios que a turma recém-formada terá daqui pra frente.

- A minha alegria é a celebração de vocês, do novo, da criatividade. Vocês é que vão dar a direção do nosso processo para ajudar o prefeito na administração da cidade. Temos que buscar e ter soluções para aliviar o pesado fardo que o prefeito carrega - afirmou Aspásia.

Com a entrada dos novos líderes, 25 órgãos da administração direta e indireta contarão com servidores no programa. A iniciativa foi uma das três finalistas do último prêmio "Ser Humanos", da Associação Brasileira de Recursos Humanos.

Desenvolvido pela Fundação João Goulart e coordenado pela Secretaria Municipal da Casa Civil, o programa Líderes Cariocas foi lançado em maio de 2012. É uma iniciativa inédita do poder público com o objetivo de identificar talentos e qualificar um time de elite entre seus funcionários para que assumam cargos de liderança na administração municipal.