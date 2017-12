Primeira-dama Sylvia Jane Crivella promove bazar de Natal

A primeira-dama do Rio, Sylvia Jane Crivella, promove nesta terça-feira (12) a 1ª edição do Bazar de Natal “Transformando Meu Quadrado”, em benefício do Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto. A unidade é referência em atendimento clínico-cirúrgico de crianças e adolescentes e também especializada em correção de fissuras labiopalatais.

Todos os recursos arrecadados com a venda de estandes serão doados ao hospital. “Além de ajudar ao próximo, as pessoas terão a oportunidade de encontrar em um só lugar diferentes tipos de presentes e ainda poderão decorar a casa para a chegada do Natal” - ressaltou a primeira-dama.

O bazar acontece das 12h às 21h, no Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen, localizado na Avenida das Américas, 4242, na Barra da Tijuca. Durante o evento, o público poderá desfrutar de diversas atrações, como palestras, desfile de moda, autógrafos de livros e show com o cantor Alex Cohen. O Buffet Mel Gastronomia servirá degustações e a animação será comandada pelo o DJ Fernando Português.

Para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível. Para quem for de carro, há estacionamento privativo no local.

Programação

13h – Palestra “O Poder da comunicação verbal e não verbal para a construção da imagem”, com Sophia Martins

14h30 – Sylvia Jane Crivella e Eliana Ovalle autografam o livro “Relações Perigosas”. Os direitos autorais serão revertidos para o Hospital Municipal Nossa senhora do Loreto

15h30 – Palestra “Tendências da maquiagem para 2018”, com Marcelo Hicho

16h30 – Consultoria de estilo e tendências para o verão 2018, com Karina Nunes

17h – Desfile de alto verão da marca Amallu

18h – Show com Alex Cohen

19h – Palestra “Verdades e mitos na cirurgia plástica”, com o Dr. Cayo Costa

21h - Encerramento