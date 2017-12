Cabral e Adriana Ancelmo passam em faculdade de teologia do Paraná

Condenado a 72 anos de prisão em três dos 13 processos aos quais responde por crimes como corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi aprovado no curso de Teologia da Faculdade Batista do Paraná (Fabapar). Quem também aparece na lista dos aprovados é a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo.

Presos em Benfica, na Zona Norte do Rio, Cabral e Adriana Ancelmo cursarão a faculdade na modalidade Ensino à Distância (EAD), caso decidam se matricular na instituição privada. O casal prestou o vestibular no último dia 2 e tem até o próximo dia 19 para realizar a matrícula. A faculdade cobra mensalidade de R$ 444,00.

Nesta quinta-feira (7), Cabral, que já é formado em Jornalismo, pediu ao juiz Marcelo Brêtas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, a alteração da data de duas audiências para que possa realizar exames do Enem para os presidiários. O juiz autorizou a mudança das datas. O ex-governador informou que prestará vestibular para o curso de História. Já Adriana Ancelmo, formada em Direito, vai fazer exame para os cursos de Letras e Ciências Sociais.

Ex-governador e ex-primeira-dama também pediram autorização para outros vestibulares

>> Cabral desafia promotora que fez inspeção em sua cela

>> Cabral insinua que Pezão é responsável por corrupção em obras

>> "Sérgio Cabral é o maior criminoso do Rio de Janeiro", diz Marcinho VP

>> Sérgio Cabral tem crise de choro na cadeia