Polícia prende Rogério 157, um dos traficantes mais procurados do Rio

As forças de segurança do Rio, com apoio das Forças Armadas, prenderam na manhã desta quarta-feira (6) na favela do Arará, Benfica, na Zona Norte do Rio, um dos traficantes de drogas mais procurados da cidade, Rogério Avelino de Souza, o Rogério 157, da favela da Rocinha, na Zona Sul. Há dois meses, ele provocou uma guerra na comunidade depois de deixar a quadrilha de Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha.

Nem deu ordens de dentro de um presídio federal fora do Rio, onde está preso desde 2011, para que integrantes de sua quadrilha invadissem a Rocinha com o apoio de homens de outras comunidades, ligados à mesma facção criminosa.

Após a prisão desta quarta-feira (6), moradores da Rocinha relataram em redes sociais um tiroteio na favela. Rogério era chefe do tráfico na comunidade e, após deixar a facção Amigo dos Amigos (ADA) e se aliar ao Comando Vermelho (CV), tomou a parte alta da Rocinha. O tiroteio seria entre as quadrilhas rivais.

A Polícia Militar reforçou o policiamento na Rocinha, e policiais do Comando de Operações Especiais (COE) já estariam no local, incluindo homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque (BPChq).

Rogério 157 foi preso na comunidade do Arará, onde estava escondido. A favela vive uma guerra pelo tráfico de drogas há mais de um mês.

Rogério 157 é levado para a Cidade da Polícia, no bairro do Jacaré, onde será apresentado pela Polícia Civil, que vai detalhar como chegou ao traficante.

Com Agência Brasil