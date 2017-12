Crivella acerta com Rio Ônibus realização de auditoria independente para chegar a uma tarifa justa

Em reunião na manhã desta terça-feira (5) com representantes do Rio Ônibus, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, informou aos empresários que vai assinar o aditivo do contrato com a empresa PricewaterhouseCoopers (PWC), para que seja concluído em seis semanas um estudo técnico para apontar o ponto de equilíbrio da tarifa de ônibus.

Crivella disse aos empresários do setor de transportes públicos que, somente após esse estudo, apresentará os resultados à Justiça para que a Prefeitura possa definir uma tarifa justa.

"Acabei de fazer uma reunião com os representantes das companhias de ônibus e acertamos que vamos concluir os estudos técnicos para termos a tarifa justa. Uma tarifa que seja adequada com os melhores serviços e melhor qualidade para o povo da nossa cidade. Vamos continuar as conversas e, sobretudo, concluir os estudos científicos", afirmou o prefeito, após a reunião em seu gabinete, no Centro Administrativo São Sebastião (CASS).

Crivella propôs ao presidente do Rio Ônibus, Cláudio Callak, a realização de novos encontros para acompanhar os estudos técnicos da PWC. Também participaram da reunião o vice-prefeito e Secretário Municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell; o presidente do consórcio BRT, Jorge Dias; e o presidente do consórcio Santa Cruz, Alexandre Colonese.