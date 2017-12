Garotinho diz que recebeu bilhete com ameaças na prisão de Benfica

O ex-governador Anthony Garotinho disse, em depoimento à Polícia Civil, que recebeu um bilhete no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com aviso de que alguns presos estariam tramando algo contra ele.

Garotinho foi preso no último dia 22 e foi transferido de Benfica para o presídio de segurança máxima de Bangu 8, na Zona Oeste da cidade, depois de relatar agressão na madrugada do dia 24. A perícia comprovou que o ex-governador tinha lesões no joelho e no pé.

Ex-governador do Rio de Janeiro foi preso no último dia 22

A denúncia do ex-governador levou o Ministério Público do Rio a solicitar à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) imagens de vídeo gravadas pelas câmeras instaladas na galeria B da cadeia. O pedido especifica o período entre 20h do dia 23 de novembro às 6h do dia 24 de novembro, horário em que Garotinho diz ter sido agredido por agentes penitenciários.

No documento, Gussem esclarece que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu informações de possível edição das imagens disponibilizadas pela Seap.

A Seap sustentou que as imagens das câmeras de segurança não demonstram a suposta agressão e, por isso, decidiu punir Garotinho por falsa comunicação de crime e o enviou para o Complexo Penitenciário de Bangu.

Desafetos

Na cadeia de Benfica estão presos o ex-governador Sérgio Cabral, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado afastado Jorge Picciani, e os deputados afastados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, além de ex-secretários e ex-assessores do governo Cabral.

Eles são considerados desafetos políticos de Garotinho, que os denunciou inúmeras vezes, tendo inclusive divulgado a famosa foto dos guardanapos na cabeça, em um restaurante em Paris.

