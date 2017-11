Polícia Civil desarticula a maior quadrilha de disque-drogas da Zona Sul e Zona Oeste

Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam, nesta quinta-feira (30), Jorge Alves de Souza, conhecido como “GOI”, Bernardo Russo e Amaro Gomes Viana Júnior, integrantes da maior quadrilha de traficantes que atuava na Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.

A ação, que é coordenada pelos delegados Felipe Curi e Gustavo Castro, visa cumprir 14 mandados judiciais, sendo 10 de prisão e 4 de busca e apreensão.

De acordo com os agentes a prática é conhecida como “disque-drogas”, com entrega a domicílio – “delivery”, e tinha conexão com traficantes da Rocinha.

Durante seis meses de investigação, ficou demonstrada que a referida associação criminosa, ligada à facção criminosa que atuava na Comunidade da Rocinha, chegava a realizar mais de 800 entregas de drogas por semana, sendo uma das maiores quadrilhas que exploravam esse tipo de atividade criminosa na cidade. O faturamento mensal estimado é de R$ 900 mil.

Destacaram também, que a organização criminosa comercializava Skank, maconha e cocaína e era bastante procurada em razão de fornecer drogas de alta qualidade e, portanto, tinha um público de alto poder aquisitivo.

A organização criminosa contava com a participação do advogado Bernardo Russo, que também foi preso, Segundo a polícia, além de exercer a advocacia, ele também se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, vendendo os entorpecentes na Zona Sul.

Amaro Gomes Viana Júnior era o responsável pelo transporte das drogas que eram comercializadas e outras pessoas envolvidas no esquema criminoso. A organização tinha como líder o criminoso “Goi”.

Os indiciados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas somadas podem alcançar 25 anos de prisão.