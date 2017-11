Feira Rio Antigo em dobro, em dezembro

Em dezembro, a Feira Rio Antigo terá dose dupla para que os cariocas possam escolher seus presentes de Natal. A primeira edição será no primeiro sábado do mês, dia 02, com uma homenagem ao Dia do Samba. No dia 16, a feira volta à Rua do Lavradio em clima de Natal.

Quem for atrás de presentes, os 400 expositores da Feira Rio Antigo oferecem variedades de produtos com preços para todos os bolsos. Entre as dicas, há bolsas dupla face com temas do Rio produzidas especialmente para a Feira Rio Antigo pela expositora Ilona Gurjão. A bolsa com o tema calçadão de Copacabana, por exemplo, sai por R$ 78.

Outro ‘achado’ na Feira Rio Antigo são os vasos de plantas em esculturas de cabeças, produzidos pelo Atelier das Suculentas. Ali, o visitante encontra ainda diversos objetos para decoração de minijardins e acessórios artesanais, personalizados e exclusivos.

Blusas e vestidos confeccionados com malha e crepe também podem ser encontrados na Feira Rio Antigo, no Arte e Nanda. Outra dica são os vasos de mosaico com suculentes e pinturas em aquarela da artista Márcia Chang.

No dia 02 de dezembro, a atração musical fica por conta de Adriana Dutra e Nega de Criolo, que tocarão clássicos do samba a partir das 16h30, no espaço musical montado em frente à Praça Emilinha Borba (esquina da Rua do Lavradio com a Rua do Senado).

Realizada pela Associação Polo Novo Rio Antigo há 21 anos, a feira é um dos eventos gratuitos mais prestigiados da cidade. Bares e restaurantes da Rua do Lavradio e seu entorno abrem as portas oferecendo drinks e pratos especiais para os mais de 30 mil visitantes que circulam pelo local durante o evento.

Serviço: Feira Rio Antigo

Datas: 02 e 16 de dezembro, das 10h às 19h

Local: Rua do Lavradio, entre a Av. Mem de Sá e a Av. Visconde do Rio Branco, Centro do Rio Antigo – Rio de Janeiro