Casa do Saber Rio inaugura segmento de cursos sobre cuidados com bebês

Os cuidados com o recém-nascido são um desafio para os pais, especialmente os de primeira viagem. Para garantir a tranquilidade desse momento especial e organizar a nova rotina, a Casa do Saber Rio vai ministrar uma aula prática sobre as necessidades básicas do bebê. No próximo dia 5, a enfermeira Graziela Abdalla ensinará habilidades como cuidar do coto umbilical, encontrar o melhor jeito para dar banho e saber o que esperar da amamentação.

Com essa atividade, a Casa do Saber Rio lança um novo segmento de cursos, voltados para os futuros pais. A proposta é oferecer encontros regulares sobre cuidados com o recém-nascido e amamentação. Dessa forma, os pais poderão compartilhar informações valiosas para que se sintam confiantes nesse novo universo repleto de descobertas, desafios e alegrias.

Curso sobre cuidados com bebês será na próxima terça-feira (5)

"É a primeira vez que a Casa do Saber Rio inclui em sua programação um encontro específico para gestantes e seus acompanhantes. O objetivo é propiciar aos futuros pais uma oportunidade única de aprendizado e troca, em um ambiente acolhedor e intimista. Para guiar os participantes nos cuidados com o bebê, serão usados bonecos com peso e tamanho semelhantes aos de um recém-nascido. O objetivo é incorporar os encontros ao calendário permanente da Casa, com aulas também sobre aleitamento materno e preparação para o parto", explica a curadora da Casa do Saber Rio, Denise Menchen.

A aula prática tem custo de R$ 100 e vai das 19h30 às 21h30. As inscrições podem ser feitas pelo site http://rj.casadosaber.com.br/cursos/cuidados-com-o-recem-nascido/mais-informacoes