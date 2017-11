Projeto busca resgatar o orgulho de viver no Rio de Janeiro

Em meados de setembro, a 100 dias do fim do ano, a jornalista Mariana Bueno, autora do blog Mariana Viaja (marianaviaja.com), lançou um projeto chamado #MaisFelizNoRio. A ideia era dar foco diferente nesse momento complicado pelo qual a cidade vem passando e mostrar lugares, pessoas, iniciativas, eventos, movimentos, tudo que a inspira no Rio de Janeiro.

“Se a gente parar para pensar, o Rio tem muito mais coisas boas que ruins. Foi isso que me atraiu quando saí de Minas Gerais e vim morar aqui. Mas agora estava me sentindo sufocada diante desse caos e resolvi me propor esse outro olhar, resgatar aquela visão apaixonada, listar o que fez e faz parte da minha vida, para fechar 2017 e entrar 2018 de uma forma mais positiva”, explica.

Objetivo de projeto é resgatar olhar apaixonado pela cidade

Desde então a hashtag #MaisFelizNoRio vem sendo usada em todas as suas publicações no Instagram (https://www.instagram.com/marianaviaja/) e Facebook (https://www.facebook.com/marianaviaja/) e gerando engajamento nas redes sociais. “Inicialmente era algo bem pessoal, para resgatar tudo isso dentro de mim mesma. Mas sei que há muita gente com as mesmas sensações, então pensei: por que não tentar despertar nos outros também? Comecei a sugerir que as pessoas usassem a hashtag para mostrarem o que veem de bom e, aos poucos, mais gente foi aderindo”, conta.

Mariana explica ainda que, ao contrário do que alguns podem pensar, focar no lado positivo das coisas significa fechar os olhos para os problemas. “Minha indignação continua, claro, mas percebi que, se eu me deixar contaminar pelo ruim, ou se a gente achar que ‘é assim mesmo’, vai ser difícil lutar para que as coisas mudem. Acho que precisávamos de um estímulo para ver que ainda há luz no fim do túnel”, completa.