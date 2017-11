PMDB mantém comissões de Ética e Orçamento na Alerj

Aliado do presidente da Alerj, Jorge Picciani (PMDB), o deputado André Lazaroni (PMDB) foi eleito nesta terça-feira (28) presidente do Conselho de Ética da Casa Legislativa. A comissão de Orçamento elegeu Gustavo Tutuca (PMDB) para a presidência.

As vagas para o Conselho de Ética e para a comissão de Orçamento foram abertas após a prisão, na semana passada, dos presidentes das respectivas comissões, deputados Edson Albertassi e Paulo Melo, ambos do PMDB. Na ocasião, o presidente da Alerj, Jorge Picciani (PMDB), também foi preso.

Na votação, apenas o deputado Osório (PSDB) se absteve. Votaram a favor os deputados Iranildo Campos (PSD), Comte Bittencourt (PPS), Rosenverg Reis (PMDB), Marcos Müller (PHS) e o próprio Lazaroni, candidato único a presidir a comissão.

Lazaroni protagonizou na semana passada o episódio em que, ao defender que a liberdade do trio do PMDB, confundiu o dramaturgo alemão Bertolt Brecht com o personagem "Bertoldo Brecha", do programa humorístico Escolinha do Professor Raimundo.