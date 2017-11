Guarda-vidas iniciam Operação Verão nas praias do estado do Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira (28) a Operação Verão 2018. Até março, mais de 1,3 mil guarda-vidas atuarão em revezamento nas praias da orla fluminense, com um reforço de 50% no efetivo. Os militares vão ocupar mais de 200 postos de salvamento e contarão com o apoio de motos aquáticas, lanchas, botes e aeronaves. Drones para monitoramento e auxílio em salvamentos também serão utilizados como recurso para a segurança durante o banho de mar.

De acordo com o comandante das Atividades e Salvamentos Marítimos dos Bombeiros, coronel Sérgio Luiz Coutinho Vincenzi, a conscientização dos banhistas é de grande importância para evitar riscos de afogamentos.

“Até início do mês de novembro deste ano, contabilizamos 26.875 socorros realizados nas praias do estado. É um número bem grande quando se pensa em risco de morte. Precisamos de uma conduta consciente para que o lazer não se transforme em acidente. A população pode contar com a nossa orientação, se preocupando em obedecer à sinalização. Na dúvida, a recomendação é não se expor ao risco, procurando um guarda-vidas antes de entrar na água”.

Recomendações

Os banhistas devem procurar locais onde há posto de salvamento e também respeitar as placas de correnteza e perigo. Evitar entrar no mar depois de ingerir bebida alcoólica e também após longa exposição ao sol, sem antes adaptar o corpo à temperatura da água. Os pais e responsáveis devem ter um cuidado especial com as crianças. Não desviar a atenção um só instante. Vale identificá-las com nome e telefone para contato.

Até a primeira semana deste mês, o posto do Grupamento Marítimo de Salvamento, em Copacabana, zona sul do Rio, fez 9.036 salvamentos de banhistas que estavam se afogando. Em seguida, veio o posto de salvamento de Cabo Frio, na Região dos Lagos, com 5.592 socorros realizados, seguido de Itaipu, em Niterói, com 3.472 banhistas retirados do mar.