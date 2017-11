Península terá projeto residencial de alto luxo para a terceira idade

A Barra da Tijuca vai ganhar uma instituição de longa permanência para idosos, com infraestrutura de alto padrão. O Grupo Orpea Clinea, empresa de origem francesa que há quase 30 anos atua no mercado europeu de alto luxo, chega ao Brasil para investimentos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. O projeto carioca será construído em uma área de mais de 7 mil metros quadrados, em um espaço destinado a fins comerciais na Península, com 129 suítes distribuídos em 2 pavimentos sobre pilotis, mais a cobertura. Inspirado nos projetos europeus da empresa, o empreendimento terá lobby com bar, lounge e piano; estacionamento próprio; restaurante; terraço; área para churrasqueira; salão de beleza; fisioterapia com massagem e hidroterapia; salão de jogos/leitura; apoio médico e sala de enfermagem.

Inauguração de empreendimento está prevista para final de 2020

Stéphane Capoulade, responsável pelo desenvolvimento do grupo, destaca a importância do projeto para a região.

"A Barra da Tijuca cresceu de maneira planejada, ganhando muitos moradores e condomínios com infraestrutura. A chegada de uma instituição para idosos, de altíssimo padrão, faz parte desse processo e vai beneficiar os moradores da região, além de valorizar a Península", explica.

A inauguração está prevista para o final de 2020. Com a unidade em funcionamento, a expectativa é de gerar cerca de 100 empregos diretos e beneficiar 175 famílias. O projeto será construído na rua Jacarandás, no espaço destinado a projetos comerciais, respeitando a Faixa Marginal de Proteção da Lagoa e o Manguezal.

A Orpea é líder no cuidado global da dependência física e psíquica na longa e média permanência na Europa. Com unidades na Bélgica, França, Espanha, Itália, Alemanha, Suíça, Áustria, República Tcheca, Polônia, Portugal e China, a empresa soma mais de 55 mil colaboradores com o objetivo de proporcionar qualidade de vida, conforto, dignidade, individualidade e manutenção de independência para seus clientes. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016, indica que a população idosa totaliza 23,5 milhões de pessoas e, entre 2005 e 2015, a proporção de pessoas com mais de 60 anos de idade cresceu em velocidade superior à da média mundial, saindo de 9,8% para 14,3%. Por conta disso, o Brasil atraiu as atenções da Orpea.

"A expansão para o Brasil representa uma tremenda e promissora fonte de crescimento para o futuro, uma vez que há uma demanda muito forte de cuidados de longa duração, com uma oferta de alta qualidade", conclui Yves Le Masne, diretor executivo da Orpea.