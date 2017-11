Fundação Parques e Jardins planta seis palmeiras imperiais em Santa Cruz

A Fundação Parques e Jardins (FPJ) realiza nesta terça-feira (28), às 11h, o plantio de 6 palmeiras imperiais em Santa Cruz, na Zona Oeste. A ação faz parte do projeto de recuperação da paisagem histórica da tradicional Rua das Palmeiras Imperiais e também marca as comemorações pelo aniversário de 450 anos do bairro, celebrado em dezembro. As novas mudas serão plantadas em frente ao Centro Cultural Municipal Dr. Antônio Nicolau Jorge, no Palacete Princesa Isabel.

Além do plantio, alunos de escolas municipais do entorno participarão de palestras sobre a importância da preservação ambiental - promovida pela equipe do projeto “O Rio planta, eu cuido” - e sobre a história da arborização, ministrada pelo arquiteto Flavio Teles, da FPJ. Também serão distribuídas mais de 200 mudas de plantas ornamentais para os moradores do local.

Ação em parceria - A revitalização da Rua das Palmeiras Imperiais conta com envolvimento de diversos órgãos, além da Fundação Parques e Jardins. O projeto conta com o apoio e mobilização da 19ª Administração Regional de Santa Cruz e Paciência; 10ª Coordenadoria Regional de Educação; Colégio Estadual Barão do Rio Branco; Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica (NOPH) de Santa Cruz; CPAB Curso Preparatório; e os veículos de notícias da ZO Antigo Santa Cruz e DivulgAção Cultural.

História - A Rua das Palmeiras Imperiais foi criada com a função de ser a principal via de acesso à sede administrativa do Imperial Matadouro de Santa Cruz. Inaugurada em 1881, foram plantadas 64 mudas de palmeiras imperiais. Muitas não resistiram com o passar do tempo e, hoje, somente uma palmeira da época existe, plantada pela Princesa Isabel, dentro da sede.