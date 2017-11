AquaRio e Zoológico realizam evento com entrada gratuita para deficientes e acompanhantes

Nesta terça-feira (28), o Zoológico do Rio — por iniciativa do SINDEPAT — abre seus portões para receber, gratuitamente, deficientes e seus acompanhantes. É a primeira edição do “RioZoo para todos”, em parceria com o Instituto Novo Ser, que comemora o 8º Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas e tem como objetivo promover a inserção de pessoas com deficiência (PCD) e ressaltar a importância da acessibilidade em parques e atrações turísticas do país. Para participar, é necessário apresentar a carteira que comprova a condição de deficiência.

Durante o evento, as pessoas com deficiência e seus acompanhantes poderão realizar as atividades adicionais, como a visita guiada e tour da Falcoaria, em que poderão conhecer a história milenar da relação dos homens com as aves de rapina e a importância da preservação destas espécies. Para Márcio Cunha, novo diretor-geral do RioZoo, “O Zoo tem a função de conscientizar a população sobre a importância da preservação da fauna. E é necessário que isto se estenda a todos visitantes, por isto, a nossa ideia de criar a primeira edição do RioZoo para todos”, enfatiza.

Neste mesmo dia (28), o Aquário Marinho do Rio também promove a primeira edição do “AquaRio para todos”, em comemoração ao 8º Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas. A entrada será gratuita para deficientes, surdos e seus acompanhantes. Durante o evento, os visitantes terão a visita mediada por educadores e intérpretes nos seguintes horários: 10h e 14h — para surdos — e 11h30 e 15h30 — para deficientes visuais. Além disso, os visitantes também contarão com um acervo educativo proporcionando uma experiência sensorial.

Para Marcelo Szpilman, diretor-presidente do AquaRio, “É muito gratificante promover esse projeto e principalmente, contribuir com a acessibilidade e inclusão social. O AquaRio está de portas abertas e esperamos que mais pessoas com deficiência possam visitar o espaço e conhecer melhor o oceano e suas particularidades”, enfatiza.

O Centro de Visitantes Paineiras também comemora o 8º Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas e recebe 60 deficientes, provenientes do Centro Municipal Oscar Clarck e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, para uma visita exclusiva ao local.

SERVIÇO

1ª Edição RioZoo para todos

Gratuito

28 de novembro, das 9h às 17h.

Parque da Quinta da Boa Vista, S/N

1ª Edição do AquaRio para todos

Gratuito

28 de novembro, das 10h às 18h (com entrada no circuito até às 17h)

Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

Visitas guiadas:

Manhã

10h — visita guiada por um intérprete e um educador. Público alvo: surdos.

11h30 — visita guiada por um educador. Público alvo: deficiente visual.

Tarde

14h — visita guiada por um intérprete e um educador. Público alvo: surdos.

15h30 — visita guiada por um educador. Público alvo: deficiente visual.

Centro de Visitantes Paineiras

Estrada das Paineiras, s/n, Rio de Janeiro