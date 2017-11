'Financial Times': Onda de roubos de carga atinge o coração do Rio de Janeiro

Uma onda de roubos de carga violentos que atingiu a segunda maior cidade do Brasil, o Rio de Janeiro, ganhou destaque no exterior com reportagem do jornal britânico Financial Times. A matéria, assinada por Andres Schipani e Joe Leahy, frisa que a questão afeta uma economia que já lutava para sair da pior recessão do Brasil.

O jornal ressalta que os roubos, que estariam ocorrendo mais de uma vez a cada hora, forçaram o serviço postal a interromper entregas em alguns bairros, enquanto supermercados aumentaram preços em 20% para lidar com as perdas. "Infelizmente, virou moda roubar carga de caminhões", diz Francisco Esteves, um grande atacadista de arroz e feijão do Brasil. A companhia dele sofreu uma média de tês roubos por mês nos últimos seis meses, uma perda de R$ 100 mil por roubo.

O volume de roubo de cargas no Rio de Janeiro subiu de 5.890 casos em 2014 para o recorde de 9.862 casos no ano passado, de acordo com a Firjan.

"A situação do Rio de Janeiro está fora de controle, diz José Hélio Fernandes, presidente da NTC&Logística, Associação Nacional de Transporte e Logística de Carga. "Nós agora dizemos que isso já deixou de ser roubo e já quase se transformou em pilhagem."

Surge in cargo theft hits the bottom line in Rio de Janeiro