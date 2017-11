Câmara do Rio aprova fim da dupla função motorista-cobrador em ônibus

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nesta quinta-feira (23) o Projeto de Lei do vereador Reimont (PT) que acaba com a dupla função motorista-cobrador nos ônibus da cidade.

Nas redes sociais, a vereadora Marielle Franco (Psol) comemorou o resultado da votação do projeto, que estava na Casa desde 2007.

"O projeto devolve a dignidade aos profissionais rodoviários e melhora o serviço para os passageiros", comentou Marielle Franco, acrescentando que a bancada do Psol foi unânime na aprovação da lei.