Sistema Firjan discute sobre inovação no setor mobiliário e o novo papel do consumidor

Gestão da inovação, tendências, papel do novo consumidor em novos mercados e cenários desafiadores, além da reforma trabalhista, esses são os temas do Seminário Setorial de Mobiliário que o Sistema Firjan promove nesta segunda-feira (27/11), a partir das 13h, na sede na Tijuca, Zona Norte do Rio.

O evento gratuito é destinado a líderes setoriais, empresários, técnicos, marceneiros e demais profissionais do setor.

No painel ‘A nova marcenaria: potencializando negócios em um cenário desafiador’, o diretor comercial da Linea Brasil, Sidney Nakama falará sobre o novo modelo de marcenaria e como promover a gestão da inovação. Já o gerente de Indústria Criativa do Sistema Firjan, Gabriel Pinto, apresentará os dados sobre a indústria criativa no Rio e no país. Já o diretor executivo da MarketScape Company, Marco Aurélio Kumura, apresenta o tema ‘Um novo consumidor em novos mercados - O que fazer para se destacar na concorrência e gerar resultados’.

A sede Tijuca do Sistema Firjan fica na Rua Mariz e Barros 678.

Mais informações e inscrições gratuitas em http://www.firjan.com.br/eventos/seminario-setorial-de-mobiliario.htm

Programação

13h – Abertura: Sistema Firjan e Fernando Aguiar, presidente do Sindmob Campos (RJ)

13h30 - Palestra sobre Indústria Criativa, com o gerente de Indústria Criativa do Sistema Firjan, Gabriel Bichara Santini

14h – Painel A nova marcenaria: potencializando negócios em um cenário desafiador.

1. Novo Modelo de Marcenaria. Como fazer a gestão da inovação, com o diretor comercial da Linea Brasil, Sidney Nakama

2. Um novo consumidor em novos mercados. O que faz para se destacar na concorrência e gerar resultados, com o diretor executivo da MarketScape Company, Marco Aurélio Kumura

3. Reforma Trabalhista. O que fazer? Como a nova lei trabalhista vai impactar o setor moveleiro?, com o consultor jurídico da Federação, Pedro Capanema

17h - Debates