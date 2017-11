Uerj promove mês da Consciência Negra

Primeira universidade a instituir o sistema de reserva de vagas para negros, a Uerj promove desta terça-feira (21) até o dia 30 uma série de eventos dedicados à Consciência Negra.

Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro (OSRJ) e convidados

21 de Novembro

19h

Teatro Odylo Costa, filho

Primeira atração musical das celebrações do mês da Consciência Negra no Decult, o Projeto ConcertUERJ apresenta a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro (OSRJ) no Teatro Odylo Costa, filho, no dia 21 de novembro, às 19h.

O espetáculo traz obras de diversos gênios da música, dentre eles talentosíssimos compositores negros, como Padre José Maurício, Moacir Santos, Nelson do Cavaquinho, Cartola e Baden Powell. A OSRJ traz como convidados os jovens músicos da Orquestra de Cordas da Grota (Niterói), e a Camerata Laranjeiras, ambos projetos socioculturais que são desenvolvidos junto a comunidades carentes.

II Seminário Arte, Política e Universidade: Corpos Negros e Universidade

21 e 22/nov

14h às 17h30

Auditório Cartola

O Seminário Arte Política e Universidade também vem se juntar ao Mês da Consciência Negra do Decult. O Seminário reúne coletivos que atuam dentro e fora da Universidade para pensar as facetas da arte e da política no contexto da greve dos servidores da UERJ.

Em um período de retrocesso político-social no Brasil fica cada vez mais evidente a violência contra as minorias, assim como sua força de representação e representatividade. Nessa segunda edição, o encontro volta a atenção para o tema As Relações entre os Corpos Negros e Instituições.

Teremos a honra de contar com a presença de professores, alunos, artistas e ativistas de todas as áreas das Artes para debater este tema; entre eles o artista, pesquisador e figurinista Rafael Bqueer.

O Seminário também recebe artistas para algumas apresentações:

Abre o evento, no dia 21, às 14h, na sala da Coart, um workshop de Hip Hop Dance, com ensaio aberto, com Renato Nonato e Grupo D'elas.

Esse primeiro dia se encerra com a performance do artista, e também servidor da UERJ, Rafa Éis, enquanto no dia 22, o Seminário é encerrado pela Mostra de Dança Afro, com Eliete do Amaral.

Experimento Medeia e suas Margens

22/ novembro

19h

Coart

Prof. Denise Espírito Santo/IART/UERJ

Às margens com Medeia é um experimento teatral, realizado em três etapas, contextualizando o mito de Medeia sob a luz de acontecimentos globais recentes. Medeia, personagem emblemática da obra de Eurípedes, serve de inspiração para um projeto de criação teatral que prioriza o debate sobre os crimes de feminicídio e transfeminicídio no Brasil e na América Latina.

Parte do projeto Zonas de Contato, principal ação do projeto de extensão Palco em Debate, do Instituto de Artes da UERJ, desenvolve um programa de formação artística nas linguagens do teatro, da dança e da performance com coletivos e grupos da cidade do Rio de Janeiro. O espetáculo se inscreve entre o teatral e o performático, misturando dramaturgias pessoais das atrizes e textos\colagens, retirados de diferentes fontes literárias e noticiados em acontecimentos recentes.

Apresentações da Coordenação Difusão Musical

22/nov

Hall dos elevadores do térreo

12h30 - Roda de Capoeira

15h - Batalha de RAP

Dia 22 de novembro vamos relembrar as nossas origens em duas apresentações que acontecem no Hall dos Elevadores da UERJ. O Laboratório do Programa de Culturas Populares e Folclore do Instituto de Educação Física e Desportos, coordenado pela Professora Lúcia Maria Alves de Oliveira promove a roda de capoeira, uma tradição tipicamente brasileira que mescla dança, luta e arte. O evento ocorre às 12h30.

Também como parte das atividades do Mês da Consciência Negra do DECULT/UERJ, nesse mesmo dia às 15h, o projeto Resgate Cultural Engenho da Rainha se apresenta e convida a todos para uma batalha de rap temática, onde os participantes devem desenvolver suas rimas baseados em um tema proposto anteriormente pelos organizadores ou pela plateia.

Oficinas da Coordenação de Difusão Musical

23/nov

14h às 19h

Salas da Coart

Oficina de Teatro (Camila Farias); Oficina de Coco (Vanessa);

Oficina de Cacuriá (Darlene) e Oficina de Turbante (Giselle)

Exposição Amewa

23/nov

Abertura: 17 às 19h

Galeria Gustavo Schnoor

Amewa é uma palavra da língua iorubá e seu significado corresponde, em linhas gerais, a "aquele que conhece a beleza". A beleza, para os povos iorubá, está no movimento de vida, naquilo que pulsa e nos impulsiona.

Sendo assim, a exposição coletiva de arte Amewa apresenta a diversidade do olhar sobre o mundo de artistas afrodescendentes, sendo pelo viés do ativismo político ou pela afro-religiosidade.

A exposição faz parte do I Congresso de Filosofia Africana e Afrodiaspórica da UERJ (I COFAA UERJ), realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia, figurando como um dos muitos desdobramentos dos saberes negros. Fruto de uma convocatória divulgada nas redes sociais, Amewa teve como referência os princípios do próprio congresso, bem como a possibilidade do diálogo entre as mesas que farão parte do I COFAA UERJ.

Com curadoria de Marcelo Campos, Naiara Paula, Fernanda Pequeno e Thiago Ortiz, a mostra conta com trabalhos de Adriana Rolin; Bárbara Tércia; Andréa Nasci; Cristiane Souza & Bernardo Marques; Danielle Akili; Denise Marinho; Henrique de Almeida Ferreira; Jean Araújo; Leandro Cunha; Matamba (Tatiana Henrique); Naiara Paula; Raya; Pedro Vidal; Tatiana Damasceno; Thiago Ortiz. A exposição ainda terá trabalhos de Priscila Rezende, Dalton Paula; Paulo Nazareth e Tiago Sant’ana, artistas que vêm despertando novas perspectivas de abordagem para a arte afro-brasileira.

A exposição coletiva Amewa estará aberta ao público de 23 a 30 de novembro.

O I COFAA UERJ será realizado entre os dias 27 e 30 do mesmo mês.

Palestra Rosana Paulino

28/nov

15h

Sala de gravura (Coart)

Palestra da artista paulista, conhecida desde os anos 1990 por trabalhar questões relativas à ancestralidade africana. Haverá mediação do Professor Roberto Conduru e coordenação da professora Inês Araújo, ambos do Instituto de Artes da UERJ.

Apresentação do Coral Altivoz, com o Espetáculo Todos os Santos

28/nov

19h

Teatro Odylo Costa, filho

No dia 28, às 19 horas o coral Altivoz da UERJ apresenta o espetáculo “Todos os Santos”, sob a regência de Mário Assef. O repertório traz composições corais nacionais que exaltam a cultura e tradições populares, como as obras de Guerra Peixe, Lindenberg Cardoso, Carlos Alberto Pinto da Fonseca e Vieira Brandão que formam o show, dialogando com ritos sagrados e mitos populares. Não perca!