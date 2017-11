Polícia prende suspeito de tentativa de estupro em um apartamento na Gávea

Um estudante de psicologia da PUC-Rio, suspeito de tentar estuprar uma jovem na madrugada desta segunda-feira (21), foi preso nesta terça, após se entregar na 14ª DP (Leblon).

O estudante se entregou após algumas diligências dos policiais civis. As investigações irão continuar para descobrir se há outras vítimas.

A vítima alugava um quarto no apartamento do suspeito no Parque da Cidade, na Gávea, Zona Sul do Rio.

De acordo com a polícia, o homem entrou no quarto da vítima sem autorização e forçou relações sexuais com ela por volta das 3h desta segunda.

Ele teria agarrado em seu pescoço e colocado uma meia em sua boca para tentar abafar os gritos da jovem que reagiu e conseguiu fugir do apartamento pulando uma janela de três metros de altura. Na queda, a vítima fraturou os dois pés.

Pessoas que estavam passando na rua, no momento em que a jovem pulou a janela, prestaram socorro à vítima, que foi levada ao Hospital Miguel Couto, também na Zona Sul.