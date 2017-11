Campanha ensina consumidor a descartar lixo produzido em praças de alimentação

Decoração caprichada, sorteios de carro, corredores lotados, filas de crianças para a foto com Papai Noel. O consumidor acostumado com o ambiente preparado pelos shoppings para o Natal deste ano terá uma surpresa: aprender a maneira correta de descartar o lixo que produz e, assim, ajudar a preservar o meio ambiente.

A campanha “Eu tenho consciência, e você?” será lançada no sábado, 9 de dezembro, no shopping Metropolitano, pela rede de restaurantes fast food Champion Fried Chicken, que se uniu à Agencia de Responsabilidade Social – Social Team - no projeto. A iniciativa estará também em outros cinco shoppings do Rio.

Estima-se que, devido à falta de cuidado, mais de 50% dos recicláveis nas praças de alimentação sejam perdidos, causando riscos à natureza e à saúde da população.

A data para iniciar as ações de conscientização coincide com o período de maior movimento dos centros comerciais, que neste ano preveem um reaquecimento das vendas, depois de dois anos de dificuldades. De acordo com Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa é de alta de pelo menos 7%.

Consequentemente, o movimento de consumidores vai superar os 500 mil frequentadores registrados mensalmente pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A campanha já foi realizada na Argentina, Paraguai, México e em Recife, no Brasil. Parte do que for arrecadado será destinada à reconstrução do Polo de Reciclagem de Jardim Gramacho, incendiado em setembro.

O ativista ambiental Tião Santos (conhecido mundialmente pelo filme “Lixo Extraordinário”) fará palestras e intervenções públicas durante a campanha em 360º, que também estará nas redes sociais. Vídeo-chamadas serão veiculados nos shoppings, buscando mobilizar os consumidores que, por desconhecimento ou falta de atenção, deixam de utilizar corretamente os recipientes instalados nas praças de alimentação para descarte do lixo - orgânico, reciclável e alumínio.

'Magic Ball': produto social para difundir conceitos da reciclagem

A campanha irá proporcionar ao público a oportunidade de multiplicar o aprendizado sobre o impacto do lixo no nosso dia a dia por meio de um produto social, a Magic Ball, que poderá ser levada para casa, locais de trabalho e escolas, ajudando a difundir a prática do consumo consciente.

Crianças vão conhecer o palhaço internacional KARKOCHA

No lançamento da campanha, as crianças vão ter a alegria de poder conhecer e se divertir com “Karcocha” um arlequim contemporâneo. Com 33 anos, 10 anos de experiência em entretenimento de rua, na Ásia, América, Oceania, Europa e mais 33 países e centenas de cidades fazendo as pessoas rirem. Em seu show, ele utiliza de psicologia invertida, jogos e muita interação com o público. Seu objetivo é apresentar um verdadeiro arlequim do circo na rua.

Lixo em toneladas

De acordo com a Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), a gestão correta de resíduos é uma questão relevante, já que um único centro comercial de grande porte pode receber cerca de 20 milhões de pessoas por ano, gerando até 17 toneladas de lixo diariamente.

Para a entidade, que representa 562 empreendimentos em todo o país, esses números reforçam a necessidade de a indústria de shoppings centers - com faturamento de R$ 157,9 bilhões em 2016 - investir em políticas ambientais que orientem o descarte correto dos resíduos produzidos por lojas, funcionários e visitantes. Só nas praças de alimentação dos shoppings brasileiros representados pela Abrasce, funcionam cerca de 13 mil lojas, de acordo com números divulgados em agosto deste ano.

Com baixo índice de reciclagem, país joga dinheiro no lixo

O reaproveitamento de resíduos - especialmente os sólidos, que demoram para se decompor ou permanecem na natureza por tempo indefinido - não tem impacto positivo apenas sobre o meio ambiente. Especialistas têm apontado a reciclagem e as ações sustentáveis como fundamentais para a economia e o bom posicionamento de empresas.

Estudo realizado pelo Ibmec-SP em 2008 já mostrava que as empresas que incluem a sustentabilidade na estratégia do negócio têm um valor de mercado até 19% superior em comparação com aquelas que não estão atentas à questão.

O tema também se tornou tese de doutorado da professora Joana D'Arc Bicalho Félix, da Universidade Católica de Brasília (UCB). Na pesquisa "Sustentabilidade e Cadeia de Valor - A Visão do Consumidor sobre os valores socioambientais da organização e sua influência em ganhos econômicos empresariais, 43% dos entrevistados disseram que abririam mão da marca habitual por outro que se mostrasse com melhor performance ambiental.

Com a organização de cooperativas de catadores de recicláveis são gerados empregos no setor que movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano. "Porém, mais de R$ 8 bilhões por ano são perdidos por que muitos materiais não são reciclados, já que a maioria dos municípios brasileiros não possui serviços de reciclagem e muito menos coleta seletiva.