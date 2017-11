Ativista LGBT americano comanda roda de conversa na Baixada Fluminense

A Coordenadoria Municipal de Diversidade Sexual de Mesquita receberá um convidado especial em sua roda de conversa LGBT de novembro, organizada pela coordenadora Paulinha Única. O tema será “Direitos LGBTs: Direitos Especiais ou Direitos Humanos?” e o comando ficará por conta de Jesse Hawkes, ator, cantor, escritor, diretor e ativista de direitos humanos.

Jesse mora em Harlem, bairro de Manhattan, na cidade de Nova Iorque, conhecido por ser um grande centro cultural e comercial de afro-americanos. E já dirigiu programas de aprendizagem de direitos humanos em Ruanda, África do Sul, Haiti e Bósnia.

Roda de conversa com Jesse Hawkes começa às 14h desta quinta-feira (23)

O evento acontecerá no auditório Zelito Viana, localizado na sede da prefeitura de Mesquita, na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro da cidade, a partir das 14h. E faz parte da agenda da Semana Municipal de Direitos Humanos, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Jesse pretende explorar as diversas formas de como se enxergam os direitos humanos no mundo e, depois, particularizar para a realidade do Brasil e, mais especificamente, para os direitos da população LGBT”, avisa Bruno Bondarovsky, secretário municipal adjunto de Planejamento, que também será o responsável pela tradução simultânea da roda de conversa.