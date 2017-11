Governo do Estado promove Semana da Saúde na Cinelândia, a partir desta terça

Entre os dias 21 e 24 de novembro, das 7h às 17h, a Cinelândia receberá a Semana da Saúde, que este ano está de cara nova. Além da já tradicional doação de sangue do Hemorio e dos serviços de prevenção em saúde, o evento passou a contar com a parceria do Detran, que vai disponibilizar os atendimentos do Detran Presente na quarta-feira (22).

– A Semana da Saúde é dos maiores eventos de saúde pública do país e tem como grande objetivo chamar a atenção da população para a importância da prevenção e também para a doação de sangue. No ano passado, tivemos uma resposta muito positiva da população: foram mais de 4.500 atendimentos. Neste ano, reunimos um número maior de serviços e esperamos receber cerca de 15 mil pessoas. Para que tudo funcione bem, teremos cerca de 350 funcionários e voluntários que trabalharão diariamente – explicou o secretário de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr.

Além de poder doar sangue, a população terá acesso aos serviços de aferição de pressão arterial, testes de glicemia e colesterol, orientação sobre alimentação saudável, vacinação contra febre amarela, teste rápido de hepatite, ultrassonografia óssea (exame para detectar osteoporose), atendimento dermatológico – incluindo prevenção e diagnóstico de hanseníase –, atendimento odontológico e avaliação com endocrinologistas, além de diversas palestras. Como parte do Novembro Azul, os homens poderão se consultar com urologistas e realizar o teste de PSA.

Detran Presente

A estrutura itinerante do Detran-RJ será montada na Cinelândia, para facilitar o acesso do cidadão aos serviços. Na 37ª edição do Detran Presente, será possível emitir o licenciamento anual, renovar a Carteira Nacional de Habilitação, tirar a primeira ou a segunda vias da Carteira de Identidade e dar entrada em recursos contra multas, entre outros serviços. As senhas começarão a ser entregues a partir das 7h, e o atendimento ao público se inicia a partir das 8h. Serão distribuídas 300 senhas para o serviço de emissão de carteiras de identidade e outras 600 para emissão de Carteira Nacional de Habilitação. A lista completa dos serviços oferecidos está no www.detran.rj.gov.br. Nos outros dias do evento, o Detran terá um estande com palestras sobre educação no trânsito.

– Estamos sempre buscando ampliar o acesso dos nossos usuários aos diversos atendimentos oferecidos pelo Detran. Durante nossos mutirões, os serviços estão disponíveis em um único local, o que traz mais facilidade para a população. Também vamos utilizar este evento para levar informações para as pessoas sobre educação no trânsito. Essa parceria com a Secretaria de Saúde serve, também, como alerta para os índices de acidentes de trânsito com vítimas, principalmente com motociclistas, que vêm aumentando nos últimos tempos – explicou o presidente do Detran-RJ, Vinicius Farah.

Doação de sangue

Uma estrutura do Hemorio estará no local coletando bolsas de sangue para o hemocentro. A expectativa é captar cerca de 500 bolsas diárias. Serão 50 profissionais do Hemorio envolvidos no evento, e o atendimento será feito das 7h às 17h.

– A doação de sangue é gratuita, voluntária e é um ato nobre de cidadania, e contamos, mais uma vez, com a solidariedade da população do Estado do Rio de Janeiro, que sempre atende aos nossos chamados. As bolsas de sangue coletadas nesse período garantem que o estoque do Hemorio será suficiente para abastecer as unidades de saúde nas festas de fim de ano, quando o número de doações cai bastante – disse o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. O modelo da autorização pode ser adquirido no site do Hemorio – www.hemorio.rj.gov.br. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar apenas alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, além de não ingerir álcool 12 horas antes. ATENÇÃO: Quem for tomar a vacina contra a febre amarela, deve realizar a doação antes de se imunizar contra a doença.

Prevenção

Uma das grandes novidades deste ano é a participação da endocrinologia no evento As pessoas que passarem pelo local poderão tirar dúvidas com os profissionais sobre as doenças crônicas mais prevalentes no Estado do Rio de Janeiro: obesidade, diabetes e hipertensão. Além de medir a glicose, aferir a pressão e medir o colesterol, quem visitar o Espaço Venâncio passará por uma avaliação corporal na balança de bioimpedância. O teste mede, através de uma leve corrente elétrica, a quantidade de água, gordura e a massa magra no corpo auxiliando o diagnóstico da obesidade e a estratificação do risco cardiovascular dos pacientes.

- A obesidade é o maior desafio de saúde enfrentando neste século, por isso, as ações de prevenção em saúde devem incluir a preocupação com o excesso de peso da população. Ser saudável é simples e barato e as medidas educativas são a base para a mudança dos hábitos - disse o endocrinologista da secretaria, Fabiano Serfaty.

Saúde do homem

Para marcar o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer da próstata, a ação contará com uma estrutura dedicada à saúde do homem, no qual os visitantes participarão de palestras e poderão passar por consulta com especialista e exames de PSA para investigação sobre possíveis tumores na próstata. Em 2016, 1.140 homens foram atendidos e 126 foram encaminhados para acompanhamento por estarem com os níveis de PSA alterados.

– O câncer da próstata, na fase inicial, pode ser silencioso. Na fase mais avançada, pode ocasionar dificuldade para urinar, urinar com sangue, maior frequência na vontade de urinar e até retenção de urina. E mesmo se não apresentar algum desses sintomas, todo homem deve procurar um médico e realizar um check-up após os 50 anos – explicou Ronaldo Damião, professor-titular de Urologia da Uerj e coordenador do Centro de Saúde do Homem do Hospital Universitário Pedro Ernesto.

Vacinação contra a febre amarela

Desde o início do ano, a secretaria vem adotando medidas preventivas e atualmente, a campanha estadual de vacinação contra a febre amarela acontece em todos os 92 municípios do estado. Até agora, foram distribuídas mais de 6,6 milhões de doses da vacina. Durante o evento, quem ainda não tomou a dose e está dentro do público-alvo poderá se imunizar. A recomendação é que pessoas de 9 meses a 60 anos tomem a vacina. Para saber quem não pode tomar, é só acessar o site www.febreamarelarj.com.br.

– Ainda temos um percentual importante da população que não está imunizada, por isso, tomamos a decisão de realizar a vacinação durante todos os dias de evento – disse o subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe.

Odontologia e primeiros socorros

A Secretaria de Saúde, em parceria com o Corpo de Bombeiros, vai disponibilizar atendimento odontológico, além de orientações sobre escovação.

Nesta terça-feira (21/11), às 11h, a banda da corporação fará uma apresentação especial com músicas de Tim Maia, Ary Barroso e Michael Giacchino, entre outras. Durante todos os dias do evento, os militares do Centro de Educação Profissional em Atendimento Pré-hospitalar (CEPAP) estarão realizando palestras e demonstrações práticas de primeiros socorros.

Os agentes da Defesa Civil estarão à disposição com ações de conscientização e prevenção, cadastrando as pessoas para receberem mensagens via SMS com alertas sobre riscos de desastres.