Veja o momento em que oficial da Justiça é impedida de entrar na Alerj

Na sexta-feira (17), a juíza Ana Cecilia Argueso Gomes de Almeida, da 6ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), determinou a liberação das galerias da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para o público. Uma oficial de Justiça foi à Casa com a liminar em mãos, mas foi impedida de entrar pela polícia.

O deputado Flavio Serafini (Psol) argumentou com os policiais, afirmando que a oficial da Justiça não poderia ser barrada.

A Alerj votava a soltura do presidente da Casa, Jorge Picciani, e dos deputados Edson Albertassi e Paulo Melo, todos do PMDB, que haviam sido presos na quinta-feira (16), acusados de de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.Insira o corpo da noticia aqui.

