​Acusado de homicídio em Nova Iguaçu é preso​ em Copacabana

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, coordenados pelo delegado assistente Evaristo Pontes, prenderam na sexta-feira (17), no bairro de Copacabana, um homem de 28 anos, através de cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido pela 4ª vara criminal da comarca de Nova Iguaçu.

Ele foi preso sob a acusação de ter participado, juntamente com os outros três comparsas, do crime de homicídio consumado e também de duas outras tentativas de homicídios.

Os três são considerados foragidos da justiça, visto que contra eles também foi expedido mandado de prisão temporária pelos crimes acima mencionados.

Os acusados respondem pela acusação de ter praticado o crime de homicídio contra a vítima, Julio Cesar Ramires, 37 anos e tentado matar Maurício Baptista Fereira (vereador da cidade de Queimados) e o policial reformado, José Nascimento Oliveira, fatos ocorridos no dia 8 deste mês, por volta das 15h, no bairro Cabuçu, no município de Nova Iguaçu.