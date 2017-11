Detran presente alcança mais de 1,8 mil atendimentos no Norte Fluminense

O Detran Presente retornou à cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Nesta sexta-feira (10.11), o mutirão levou toda estrutura do Detran para a população da região com o objetivo de minimizar o impacto das paralisações dos funcionários terceirizados.

Durante todo o dia, mais de 150 funcionários estiveram à disposição dos cidadãos no posto de vistoria da cidade. Ao todo, foram realizados 1.881 serviços. Com estes números, o Detran Presente ultrapassou a marca de 62.418 atendimentos desde maio.Desde a segunda quinzena de outubro, o Detran está utilizando o programa par minimizar os impactos das paralisações.

O mutirão em Campos dos Goytacazes foi o 12º do plano de contingência. Foram realizadas quatro edições na capital (três no posto da Francisco Bicalho e outra na Barra da Tijuca), uma na Região Metropolitana (Nova Iguaçu) e outras seis no interior (Resende, Barra Mansa, Três Rios, Volta Redonda - duas vezes - e Nova Friburgo).

“Conseguimos minimizar os transtornos na região Norte Fluminense com mais este Detran Presente. Os serviços começaram a voltar à normalidade. Mesmo assim, o Detran Presente continua. Na próxima segunda, voltamos para a capital e vamos realizar um novo mutirão na Barra da Tijuca”, destaca Vinicius Farah, presidente do Detran-RJ.

O serviço mais procurado em Campos foi o de emissão de identificação civil. Foram realizados 463 pedidos de documentos. O atendimento aos veículos também teve grande procura com 349 vistorias realizadas.

Cerca de 390 pessoas entraram com pedido de emissão de Carteira Nacional de Habilitação, enquanto outras 112 solicitaram abertura de processos contra multas. Esta foi a segunda edição do Detran Presente na cidade de Campos dos Goytacazes. Em agosto, o mutirão realizou 1.284 atendimentos durante um único dia.