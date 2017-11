No final da manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Civil prendeu em Santa Teresa o traficante Alberto Ribeiro Sant'anna, o Cachorrão, de 35 anos, apontado como braço-direito de Rogério Avelino, o Rogério 157, chefe do tráfico na Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio.

Cachorrão foi preso em uma casa no Morro do Fogueteiro, em Santa Teresa, na região Central do Rio, e levado para a Central de Garantias , na Cidade da Polícia.

Na casa estava também a mulher de Cachorrão, Tainá da Silva Veloso, de 22 anos. Ela também foi presa, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Polícia prende 'Cachorrão', apontado como braço-direito de Rogério 157

Rogério 157 está foragido desde que a polícia iniciou operações na Rocinha, em setembro, após um grande confronto entre grupos rivais levar pânico a moradores da comunidade. Rogério 157 era o sucessor do traficante Nem na Rocinha, mas acabou se tornando um rival do ex-comandante do tráfico da região. Por isso, Nem, que está preso desde 2011, articulou um ataque aos homens de Rogério 157 para retomar o comando da Rocinha. Desde então, a comunidade tem sido palco de confrontos e operações policiais, inclusive com o uso das Forças Armadas.