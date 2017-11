Crivella viaja em busca de investimentos chineses

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, viaja para China nesta quinta-feira, dia 2, com o objetivo de buscar investimentos, por meio de parcerias público-privadas, para projetos de infraestrutura na cidade. A China é um dos maiores investidores internacionais no Brasil e o principal destino de nossas exportações.

Um dos projetos a serem apresentados é o de modernização de toda a iluminação pública em LED, com a substituição dos 430 mil pontos de luz. Trata-se de um dos maiores projetos desse tipo no mundo.

A proposta prevê a otimização, a manutenção da infraestrutura e a gestão da rede de iluminação pública do Rio. A inovação tecnológica segue o conceito de cidades inteligentes (Smart Cities) e pode gerar uma economia de até 57% no consumo de energia, além de melhorar a sensação de segurança e reduzir os riscos de acidentes nas vias. O prefeito Crivella vai propor ainda que uma fábrica chinesa de lâmpadas de led se instale na cidade.

Outros três projetos (Presidente Vargas, Vargens e Barra), já apresentados em viagens oficiais anteriores, estarão em pauta na China, na busca por acordos de cooperação e investimentos por meio de Operação Urbana Consorciada (OUC).

A OUC planejada para a Presidente Vargas prevê a construção de plataformas de concreto sobre a linha férrea, do Maracanã à Central, com a criação de praças, parques e prédios residenciais, o que revitalizará oito bairros na região do Centro.

Já a OUC das Vargens inclui a transformação da região em um bairro moderno, interligado por BRT, VLT e transporte aquaviário, com a criação de parques e ciclovias. E a da Barra inclui a despoluição das lagoas e a extensão do metrô até o Recreio e Jacarepaguá.

O prefeito será acompanhado pelo embaixador Antônio Fernando Cruz de Mello, coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, e pela professora e tradutora Yuan Aiping. Crivella retorna da missão à China no dia 12 de novembro.