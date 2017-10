Rio de Janeiro tem aumento de 15% no total de voos internacionais

Levantamento do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) indica que o Rio de Janeiro registrou um aumento de 15% no número de voos internacionais em outubro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016.

Atualmente, há 231 frequências semanais diretas, contra 200 de outubro do ano passado. Os dados são da Análise da Malha Aérea Internacional da Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Turística da Embratur, preparada mensalmente a partir de informações fornecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pelo portal Panrotas e por companhias aéreas.

"Queremos que o turista estrangeiro tenha cada vez mais meios e caminhos para chegar ao Brasil e também que o turismo represente o desenvolvimento do país, a partir da capital carioca, considerada uma das nossas principais portas de entrada", afirmou, em nota, o presidente da Embratur, Vinicius Lummertz.

O Rio tem atualmente conexão direta com 24 cidades no mundo. O mais novo lançamento será hoje (29), quando será inaugurada a rota Roma-Rio de Janeiro. Para dezembro, estão previstas mais nove frequências semanais diretas partindo de Miami, nos Estados Unidos.