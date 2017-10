Grupo invade aula de Revolução Russa na Uerj e pede volta de ditadura militar

Um grupo invadiu, na última quarta-feira (25), um evento acadêmico sobre os 100 anos da Revolução Russa, que estava sendo realizado na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) pelo Programa de Pós-Graduação em História, no Maracanã, para fazer ameaça a professores e alunos e pedir a volta da ditadura militar no Brasil.

Em nota divulgada nas redes sociais, a comissão organizadora do evento afirma que o grupo estava à paisana, vestindo camisas em alusão ao militarismo, com bonés e escondendo os rostos nas fotos, ao mesmo tempo em que eles mesmos filmavam as pessoas presentes na aula e tiravam fotos.

Ainda segundo relato da organização do evento, durante a Conferência da Professora Titular em História Teresa Toríbio Brittes Lemos, especialista em América Latina, um deles levantou a voz e gritou "a senhora é comunista".

"Visivelmente alterados e com gestos de intimidação, o grupo tentou tumultuar o evento. A segurança foi acionada e dezenas de estudantes que estavam em salas e nos corredores correram para o local, em solidariedade ao evento. Um professor da História levou a turma inteira ao local para reforçar a luta da Universidade contra aqueles vândalos. A Uerj resistiu e enfrentou os fascistas neoliberais", afirma o comunicado.

Em relato ao Jornal do Brasil, o professor do programa de pós-graduação em História da instituição André Azevedo afirmou que a docente e os organizadores do evento foram insultados. Ainda segundo o professor, o ato de censura e ameaças do grupo inviabilizou o encerramento do evento.

"A Uerj foi tratada como 'antro de comunistas' no dizer desses criminosos. Balançando uma bandeira do infausto movimento desses arruaceiros e com gritos de acusação, conseguiram inviabilizar um evento acadêmico e intelectual da maior importância organizado por historiadores vinculados à Uerj. Não satisfeitos, postaram vídeos em algumas instâncias da internet, se vangloriando do ato bárbaro que propenderam contra a comunidade de historiadores da Uerj que, repito, inviabilizou o encerramento do evento", contou André Azevedo.

Veja um trecho do comunicado divulgado pela organização do evento:

"Consideramos graves os fatos, cujo objetivo é disseminar o ódio e a intolerância. Essas pessoas comportam-se como marginais, buscando, com métodos de intimidação, desencorajar iniciativas de debates ou reflexões sobre temas que talvez nem conheçam. O que ocorreu na UERJ no dia 25 de outubro, data marcante da Revolução de Outubro, é uma prova de que o totalitarismo bate à porta novamente. Não admitiremos essas práticas na sociedade, ainda mais dentro da Universidade que é o espaço do debate e da construção do pensamento crítico e autônomo. Essa atitude é um exemplo do que significou o regime ditatorial, persecutório e covarde. Temos certeza de que há militares que não comungam das mesmas ideias e práticas dessa camarilha insana. As Forças Armadas não são homogêneas, tal como não é a sociedade. Tomaremos as providências necessárias para que essas práticas não se repitam e os indivíduos sejam devidamente responsabilizados. Continuaremos realizando debates e conferências com intuito de estudar e compreender melhor as questões mundiais, sob os mais diversos matizes conceituais. Recusamos qualquer tipo de censura à Universidade e ao pensamento crítico", diz outro trecho do comunicado sobre o ocorrido."