Turista espanhola é morta em tiroteio na Rocinha

Uma turista espanhola, identificada como Maria Esperanza Ruiz Jimenes, de 67 anos, foi morta na manhã desta segunda-feira (23), na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em nota, a Polícia Militar afirmou que o carro de turismo - um Fiat Fremont - onde ela estava rompeu um bloqueio policial no Largo do Boiadeiro, na comunidade. Houve reação da guarnição, atingindo o veículo. Ainda segundo a corporação, só foi constatado que se tratava de uma turista quando o veículo foi abordado. A Corregedoria da Polícia Militar afirma que está apurando o caso.

Maria Esperanza estava acompanhada do cunhado e do irmão. O motorista do veículo de turismo, que é italiano e vive há quatro anos no Brasil, negou qualquer ordem para parar e que tenha furado o bloqueio. Ele disse que não notou a barreira policial ou qualquer tiroteio. A espanhola chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Miguel Couto, na Gávea.

A PM informou, ainda, que uma hora mais cedo, por volta das 9h30, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque entraram em confronto com criminosos em duas localidades da Rocinha, no lugar conhecido como 199 e também na Rua 1. Dois policiais foram feridos e encaminhados ao Hospital Miguel Couto. Uma pistola automática Glock com kit rajada foi apreendida nesse confronto. Um criminoso conhecido como Meteoro foi ferido e socorrido ao mesmo hospital.

Rocinha tem vivido dias de confronto e violência

A Secretaria de Segurança informou que lamenta a morte da turista espanhola e que está acompanhando a investigação da Corregedoria da Polícia Militar e da Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

No domingo (22) também foram registrados confrontos na Rocinha, na localidade conhecida como 99.

No último dia 19, moradores chegaram a fazer uma manifestação pedindo paz na comunidade, que vem enfrentando há mais de um mês uma rotina de confrontos. Traficantes disputam o comando da Rocinha desde o dia 17 de setembro, quando um grupo ligado a Antônio Francisco Bonfim Lopes - o traficante Nem que está preso na penitenciária federal de Porto Velho, em Rondônia - tentou recuperar o poder na Rocinha, que estava nas mãos de Rogério Avelino da Silva, Rogério 157.

>> Polícia diz que espera prender traficante Rogério 157 a qualquer momento

>> Rocinha tem novo registro de tiroteio e detonação de granada neste sábado

>> Polícia Militar encontra dois corpos na Rocinha

>> Polícia prende homem baleado na favela da Rocinha

>> Vídeo mostra troca de tiros na Rocinha

>> Rocinha registra novo tiroteio entre criminosos e policiais

>> Morador é baleado dentro de casa em novo confronto na Rocinha