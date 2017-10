Outubro Rosa: ônibus lilás passa por diversos municípios

A Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos leva o Ônibus Lilás a diversos municípios do Rio de Janeiro, neste sábado (21/10) e nos dias 22, 27 e 30 de outubro, em mais uma ação da campanha Outubro Rosa: Essa Luta é Nossa!. Belford Roxo, Niterói, Irajá e Cabo Frio, respectivamente, recebem a unidade móvel, que oferece assistências jurídica e psicossocial às mulheres. Haverá distribuição de folhetos informativos sobre o câncer de mama, com o objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnostico precoce da doença.

– Percorrendo os municípios, levamos informação para a população de diversas áreas do estado. É fundamental criarmos esse elo com o público para reforçarmos de maneira efetiva a importância da realização do autoexame e da mamografia no combate ao câncer de mama. Se diagnosticado em fase inicial, a doença tem grandes chances de cura – disse o secretário de Direitos Humanos, Átila Alexandre Nunes.A campanha Outubro Rosa: Essa Luta é Nossa arrecada lenços e turbantes que serão doados a pacientes que lutam contra o câncer de mama. Na estação do BRT Alvorada, há uma caixa para que a população possa fazer as suas doações, das 9 às 17h, até o fim deste mês. Desde o dia 1° de outubro, o Bondinho do Pão de Açúcar recebe uma iluminação especial para chamar atenção da população para a importância do diagnóstico e do tratamento precoce do câncer de mama. O monumento ficará iluminado de rosa até o dia 26 deste mês.

SERVIÇO:

Dia 22/10 - 8h- Niterói (Praça General Gomes Carneiro, Centro - Praça do Rink)

Dia 27/10 - 9 às 13h - Irajá (Rua Oliveira Belo - rua do canal da Penha)

Dia 30/10 - Cabo Frio - (CRAS Tamoios - Rua Sorocaba n 08. Sambura- 2 Distrito Tamoios )