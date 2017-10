Remadoras criam encontro pelo outubro Rosa na Praia de Botafogo

O mês de outubro é especial para todas mulheres que usam o período para conscientizar sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de mama, o “Outubro Rosa”. Pensando nisso, as remadoras de canoa havaiana marcaram um grande encontro na Praia de Botafogo, no Rio de janeiro, no sábado, 28 de outubro, às 8h da manhã.

A ideia é reunir a mulherada para um café da manhã, remar e conversar, além de claro, conscientizar. O encontro terá a presença de diversos clubes, que levarão comidas e bebidas.

Programação:

Reunião da mulhereda às 8h na praia para o café.

- sorteio de brindes dos nossos apoiadores

- 9h Remada coletiva - faremos uma parada para juntar as canoas ou em círculo, ou lado a lado, e fazer nossa foto oficial.

Logo após, os clubes podem regressar para suas bases.

Tem evento criado no facebook.

