Shell se torna signatária do Fórum de Empresas e Direitos LGBT 

No mês em que o Rio de Janeiro celebra a diversidade, a Shell deu um passo em defesa da igualdade: assinou o termo de adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBT, se tornando a primeira empresa de óleo e gás a participar desta iniciativa. A partir de agora, a Shell faz parte de um grupo de outras 43 empresas que aderiram ao Fórum e se compromete a assumir os 10 compromissos estabelecidos por ele.

“A Shell já prega a tolerância e incentiva a diversidade em seu ambiente de trabalho, mas sabemos que a empresa pode fazer mais, por isso decidimos fazer parte deste grupo. A indústria de óleo e gás ainda é vista como um ambiente predominantemente masculino, mas queremos e precisamos quebrar este estigma. É importante uma companhia do porte da Shell se posicionar e queremos mostrar que aqui há espaço para todos”, afirma André Araujo.

A adesão ao Fórum acontece no mês em que a Rede LGBT da Shell Brasil completa um ano. A data também marcou o “Dia Internacional da Inclusão LGBT” na Shell e a assinatura de adesão ao acordo aconteceu durante a celebração. Na Shell, há uma série de grupos que debatem assuntos de interesses em comum, como liderança feminina e pessoas com deficiência, por exemplo. A Rede LGBT já existe em outros países e a ideia de trazê-la para o Brasil partiu de um grupo de funcionários, do qual o analista regulatório da Shell, Luiz Henrique Oliveira, faz parte.

“Percebemos que era preciso debater esse assunto também no ambiente de trabalho. Ficamos muito satisfeitos quando percebemos que a aceitação foi grande desde o lançamento. Agora que o projeto já está mais maduro e bem estruturado, acredito que mais funcionários vão se juntar à Rede e se tornar embaixadores da causa”, explica Luiz, que também é o coordenador da Rede LGBT da Shell Brasil.

Próximos passos

Durante o primeiro ano da Rede LGBT, o comitê responsável por ela se concentrou em selecionar e capacitar membros e pretende, a partir de agora, estabelecer um calendário com uma série de ações internas e externas.

“A adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBT foi apenas o primeiro dos grandes passos que pretendemos dar. A partir das metas já estipuladas pelo acordo vamos conseguir definir melhor nossa estratégia para alcançá-las, uma a uma”, resume Luiz.

Fórum de Empresas e Direitos LGBT: www.forumempresaslgbt.com