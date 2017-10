MPF entra com ação contra filho de Sérgio Cabral por visitas em Bangu

O Ministério Público Federal do Rio entrou com uma ação na Justiça Federal contra o deputado federal Marco Antônio Cabral (PMDB-RJ), por improbidade administrativa. Os procuradores apontam irregularidades nas visitas ao pai, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, que está preso desde novembro do ano passado pela Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato.

Documento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) indica que o filho visitou o pai 29 vezes e usou a prerrogativa parlamentar em 23 delas, entre 24 de novembro e 21 de abril. Para os procuradores, "33 visitas aconteceram fora dos dias e horários permitidos", o que demonstraria que o deputado "abusou gravemente" da prerrogativa.

O MPF diz também aponta que, em consulta à página eletrônica da Câmara sobre a frequência dos deputados federais, consta que alguns dos dias em que Marco Antônio Cabral esteve ausente da Casa coincidem com os dias em que ele visitou Sérgio Cabral. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou que não foram encontrados registros de descontos relativos a essas ausências.

Os procuradores ainda pediram bloqueio de bens do filho do ex-governador, no valor de valor de R$ 337.630.

Para os procuradores, "33 visitas aconteceram fora dos dias e horários permitidos"

O juiz responsável pelo caso negou a liminar e deu 15 dias para Marco Antônio se manifestar antes de decidir se abre ou não o processo por improbidade administrativa contra ele.