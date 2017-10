Primeira-dama Sylvia Jane Crivella apoia festa do Dia das Crianças para pacientes com câncer

Cerca de 120 crianças e suas famílias assistidas pela Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, ganharam nesse domingo (15/10), uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, com direito a bolo, doces, música, dança, teatro, palhaço, brincadeiras e muitos brinquedos.

A celebração foi no Clube da Aeronáutica, no Centro da cidade, e teve o apoio da primeira-dama do município do Rio, Sylvia Jane Crivella, idealizadora e coordenadora do projeto “Transformando meu quadrado”, que arrecadou 150 brinquedos para serem distribuídos neste dia. A empresária Mariana Nogueira, dona do Buffet Mel Gastronomia, há quatro anos realizando eventos em prol da casa de apoio, cuidou da organização, ajudou na captação de parceiros e preparou os alimentos oferecidos aos convidados.

Representando a primeira-dama, que está em viagem oficial com o prefeito Marcello Crivella nos Emirados Árabes, a psicóloga Eliana Ovalle agradeceu a todos os apoiadores e lembrou que a solidariedade faz toda a diferença:

- A realização dessa festa só foi possível graças à mobilização e ao empenho da primeira-dama Sylvia Jane Crivella, da Mariana Nogueira e de todos os parceiros que se preocupam em ajudar ao próximo. Atitudes como esta criam uma corrente positiva que ameniza o sofrimento e faz brotar a alegria e a esperança – enfatizou.

Alguns dos momentos mais marcantes foram a interpretação do clássico “Oração de São Francisco” pela solista Fernanda Schleder, do grupo Entreatto e a apresentação de um grupo teatral com Mariana Lewis e Gabriel Felipe, envolvendo e divertindo a garotada. Entre os presentes, estavam a artista plástica e escritora Maria Araujo, que levou presentes para a meninada, a empresária Vera Valeska, a produtora de eventos Regina Célia e a escritora Georgiana Guinle. O diretor do Hospital Municipal Salgado Filho, Dr. João Berchmans Iório de Araújo e a advogada Alice Tamborindeguy também mandaram brinquedos.

O Buffet Mel Gastronomia é um dos principais parceiros da primeira-dama Sylvia Jane Crivella no Projeto “Transformando meu quadrado”, de apoio a crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social e de estímulo à solidariedade. Este já é o quarto evento beneficente organizado pela primeira-dama, com a participação voluntária da empresa, com o objetivo de arrecadar dinheiro e donativos para instituições e projetos sociais como a ABBR - Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, o Pró Criança Cardíaca, o Favelagrafia, além da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa.

O evento contou com o apoio dos seguintes parceiros: Adorable Dulce, atores Mariana Lewis, Gabriel Felipe, Igor Manoel, Pablo Nascimento, Pietra Duque, Fernanda Junqueira, Mima Alves, Kauê e Sofia Mendonça, Bia Lima Festas e Eventos, Brigaderô, Clube da Aeronáutica, Eliane Martins Cerimonial, Fernanda Schleder, Geração Nove Grupo de Dança, Grupo Entreatto, Jetstar, Infinitas Festas Locação de Materiais, Lucia do Carmo Doces, Maria Araujo, Mariana Mel Buffet, voluntária da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa e dona do Buffet e Restaurante do Clube da Aeronáutica, Mel Gastronomia, Olenka Brownies, RCG Model & Events, Regina Célia Pereira, Sonia Lira, Unifesta Toalhas.

A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, dirigida por Sandra Nóbrega, foi criada há 17 anos e oferece gratuitamente hospedagem, alimentação, transporte casa/hospital/casa, apoio psicossocial às crianças e suas famílias, além de apoio pedagógico às crianças durante o período de tratamento em que ficam hospedadas na casa de apoio. Para conhecer melhor o trabalho da entidade, acesse o site www.caccst.org.br ou ligue para 3984-3069 e 2240-7640.