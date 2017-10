Polícia prende mulher do traficante Nem, Danúbia Rangel, na Ilha do Governador

Policiais da 52ªDP (Nova Iguaçu) prenderam a mulher do traficante Nem, Danúbia Rangel, de 33 anos, nesta terça-feira (10) na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Ela foi levada no fim de tarde para a Cidade da Polícia, também na Zona Norte do Rio.

Em março do ano passado, o desembargador Siro Darlan concedeu liberdade para Danúbia, que na semana seguinte foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção. Após o julgamento, ela passou a ser foragida.

Em abril deste ano, a defesa de Danúbia pediu prisão domiciliar com o objetivo de que ela deixasse de ser foragida. Após a avaliação de três desembargadores da 7ª Câmara Criminal, entretanto, dois votaram contrários ao pedido.

A polícia tem informações de que o traficante Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, tomou o controle do tráfico na Rocinha mês passado. Rogério era comparsa de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que foi preso em 2011 e está em um presídio federal, fora do estado.

Segundo a polícia, Rogério matou três criminosos e expulsou mais de dez pessoas da favela, entre elas a mulher de Nem, Danúbia Rangel.

Danúbia Rangel é foragida desde março do ano passado

>> 2011: Mulher do traficante Nem da Rocinha, Danúbia Rangel é levada para a delegacia

>> 2012: Mulher de Nem da Rocinha, Danúbia Rangel é liberada da prisão

>> 2014: Mulher de ex-chefe do tráfico da Rocinha é transferida