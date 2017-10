Crivella dobra valor do repasse às creches conveniadas

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, assinou nesta segunda-feira, dia 9, o decreto que dobra o valor repassado às creches conveniadas. As 158 instituições passarão a receber R$ 600,00 per capita para atender 16 mil crianças da rede. Crivella lembrou que foi muito criticado quando decidiu tirar uma parte da subvenção dada às escolas de samba para destinar às creches conveniadas, que só recebiam, mensalmente, R$ 300,00 por criança.

- Nós conversamos com o pessoal da Liesa, que entendeu. Houve uma certa controvérsia no princípio, depois todo mundo verificou, inclusive a opinião pública, que nós acertamos. Vamos dobrar a renda per capita das crianças, que era de R$ 300,00, enquanto em Belo Horizonte e em São Paulo já é de R$ 600,00 há muito tempo. E o Rio de Janeiro vinha com essa dívida. Hoje estamos nos redimindo disso com o decreto assinado. Os recursos já estão sendo repassados essa semana e 16 mil crianças passarão a contar agora com R$ 600,00 por mês para manutenção das creches. Acho que é uma grande vantagem – disse o prefeito, que assinou o decreto na Creche Cantinho da Natureza, no Morro dos Cabritos, em Copacabana.

O secretário Municipal de Educação, Cesar Benjamin, explicou que as creches conveniadas são gerenciadas por entidades filantrópicas, que também recebem recursos públicos. A Cantinho da Natureza tem 159 crianças de 3 meses a 4 anos de idade.

Crivella com as crianças da Creche Cantinho da Natureza

- Isso é investir e acreditar nas pessoas, acreditar no futuro dessas crianças. Com mais esses recursos elas poderão ter mais conforto. É um presente para o prefeito, mas também um presente dele para a cidade – contou Cesar Benjamin, ao lembrar que o prefeito completa 60 anos nesta segunda.