Morador é baleado dentro de casa em novo confronto na Rocinha

Neste domingo (8), novos tiroteios foram registrado na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio, onde homens do Batalhão de Choque fazem operações em busca de traficantes que disputam o comando da região.

Um morador identificado como Egberto Fernandes Queiroz, de 23 anos, foi atingido por uma bala perdida quando estava dentro de casa. Socorrido por vizinhos, ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, ele foi atingido no ombro direito e passa por avaliação.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 11h20 houve confronto na Rua Um entre agentes do batalhão e criminosos. O tiroteio teria durado cerca de uma hora. Contudo, moradores afirmam que os confrontos estão acontecendo em várias locais da Rocinha, citando o Laboriaux, Rua 2, Rua 7 e na parte baixa, perto da Autoestrada Lagoa-Barra.

Policiais do Batalhão de Choque apreendem munições e revólver na Rocinha

Durante a operação desta manhã, uma pistola foi apreendida, além de munições de vários calibres e carregadores. De acordo com a polícia, a situação foi controlada e não há mais ocorrência de tiroteio na região no início da tarde deste domingo.

Tiros na sexta e no sábado

No sábado (7), um morador ficou ferido em tiroteio entre traficantes e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha (UPP Rocinha). De acordo com o comando da UPP, agentes faziam patrulhamento numa área conhecida como Vila Verde, quando se depararam com criminosos armados. Houve troca de tiros. Durante as buscas pelos bandidos, um menor teria sido reconhecido pelos policiais como um dos participantes do confronto e foi aprendido.

Ainda no sábado, outro tiroteio assustou a comunidade. Houve confronto entre traficantes e policias do Batalhão de Polícia de Choque na Rua 2, mas ninguém ficou ferido, afirmou a PM. À noite, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam uma submetralhadora, duas granadas e uma mochila com drogas na localidade do Valão. A ocorrência foi registrada na 11ª Delegacia de Polícia.

Na sexta-feira (6), intensos tiroteios também haviam sido registrados na região. Houve relatos de disparos de tiros e de um helicóptero sobrevoando a comunidade.

Ouça áudio de confronto

Por volta de 4h30 da manhã, uma adolescente de 16 anos foi baleada dentro de casa. Nicole de Almeida Tavares foi levada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado da adolescente é estável.

No mesmo horário em que a jovem foi ferida, policias do Batalhão de Choque da Polícia Militar entraram em confronto com criminosos na Rua 2. De acordo com a PM, houve um intenso tiroteio e duas pessoas foram baleadas.

Elas ainda foram levadas para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, mas não resistiram aos ferimentos. Após o confronto, os policiais fizeram buscas na região e apreenderam um fuzil e uma pistola.

O policiamento na Rocinha segue reforçado com mais de 500 homens da Polícia Militar. O esquema envolve o cerco à região em 15 pontos no entorno da comunidade, realizado por policiais do batalhão do Leblon; patrulhamento fixo em 14 pontos de contenção no interior da favela, feito por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha; além de patrulhamento dinâmico de toda comunidade, por homens dos batalhões especiais da PM.

Agentes do Batalhão de Policiamento Rodoviário patrulham a Autoestrada Lagoa-Barra e a Delegacia Itinerante da Corregedoria da PM está no Largo da Macumba. Também foram instaladas na Rocinha bases avançadas do Comando de Operações Especiais e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora.